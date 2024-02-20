ميكنة المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن بدء اولي اجتماعاتها مع السادة المقاولين بقاعة المديرية لميكنة "المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة"؛ للتسهيل على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة في إجراءات تسجيل البيانات، وذلك بعد إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، والتى تهدف إلى تقديم خدمات لتلك الفئة إلكترونيًّا، وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى، كما دعت المديرية المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء محافظة الأسكندرية بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم واستلام حسابات الدخول على المنظومة وتسجيل الطلبات.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتها اجتماعيا وصحيا، والاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات ، وأضاف وكيل المديرية أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستتضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ضمن توجيهات الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع "المنظومة الجديدة".