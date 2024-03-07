الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هآرتس: 27 فلسطينيا ممن اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة "توفوا"

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، أن 27 فلسطينيا من بين من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة "توفوا أثناء احتجازهم" في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب.

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وحسب "هآرتس"، قال المعتقلون الذين أعيدوا إلى غزة إنهم شهدوا معاملة قاسية، بما في ذلك الضرب والإساءة، على أيدي الجنود وأثناء الاستجواب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش فتح تحقيقا في الوفيات.

وتقول إسرائيل إنها تنفذ حملات اعتقال في غزة، تزامنا مع عملياتها العسكرية العنيفة في القطاع.

وقبل أشهر، أثارت صور لمعتقلين فلسطينيين "عراة" إلا من ملابسهم الداخلية، في قطاع غزة، استياء دوليا.

ووقتها قالت إسرائيل إنها تحتجزهم وتخضعهم للتحقيق، ثم تطلق سراح من يثبت عدم انتمائه لحركة حماس أو غيرها من الفصائل التي تقاتلها في القطاع.


 

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