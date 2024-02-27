متابعات ميدانية لـ 35مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 35 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة خلال الفترة المسائية.

شملت المتابعات مراجعة انتظام العاملين وتقديم الخدمات للجمهور و مراجعة عوامل الأمن والسلامة ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق والإهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز .

وقد أكد الصبروط إستمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام المراكز بتنفيذ الانشطة ، وكذلك مراجعة الاجراءات الدفترية والإدارية .

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتى المتابعات بناءا علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين ، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب و الرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز ، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار.