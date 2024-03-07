اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط تناقش آخر المستجدات وخطة مارس خلال إجتماعها الدوري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مقترحات ومشروعات وأعمال تعمل على خفض معدلات المواليد والتي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة وهو ما يؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بشكل سلبي خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق والتضافر بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية خفض معدلات النمو السكاني طبقاً للاستراتيجية السكانية وفقاً للامكانات المتاحة.

كانت اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط قد عقدت اجتماعاً بقاعة الإجتماعات بمركز اعلام أسيوط بناءاً على توصيات المجلس الاقليمي للسكان برئاسة محافظ أسيوط وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (الصحة ، التربية والتعليم ، الشباب والرياضة ، الأوقاف ، الأزهر الشريف ، التضامن الاجتماعي، مديرية العمل ، ومديرية الزراعة ، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط ، وحدة السكان ، وجمعية تنظيم الأسرة ، والهيئة العامة للاستعلامات ، الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ، ادارة اعلام المحافظة ، ومركز التدريب بديوان عام المحافظة).

وقد تناولت الجلسة عرض ملخص الإستراتيجية الوطنية للسكان وتوصيات جلسة المجلس الاقليمي السابق واجتماع اللجنة التنسيقية الأخير وأهم الإحصائيات والمؤشرات السكانية بالمحافظة فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات وعرض خطة شهر مارس ٢٠٢٤ وما تم انجازه وتحقيقه من الأنشطة السكانية خلال الفترة الماضية وتحديداً شهر يناير الماضي بالمراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون بين الجهات الشريكة.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط أن اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير العام تعمل على المتابعته المستمرة للملف السكاني والأنشطة التي يتم تنفيذها بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذها والعمل على تحسين المؤشرات السكانية للمحافظة لافتاً إلى الدور الهام الذي تنفذه اللجنة التنسيقية للسكان واختصاصاتها في التصدي للمشكلة السكانية وإدارتها للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات المعنية الشريكة مشيراً إلى عقد اجتماع اللجنة التنسيقية بانتظام وبصفة دورية شهرياً لمتابعة الفعاليات والأنشطة السكانية بالمراكز والأحياء بشكل تفصيلي ليكون أكثر دقة وتذليل المعوقات التي واجهت فريق العمل خلال الفترة الماضية والعمل على التغلب عليها وربط القضية السكانية بأهداف التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين.