مميزات شهادات بنكي الأهلي ومصر الـ30% الجديدة

الشهادات الجديدة2024.. قررت لجنة السياسة النقدية باللبنك المركزي المصري، أمس الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.

كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقد أصدر بنكا الأهلي ومصر، شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث إلى 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.

مميزات شهادات البنك الأهلي الجديدة

قرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة متناقصة، بسعر سنوي 30%؜ للسنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة ، حيث يصرف العائد بشكل سنوي.

كما قرر البنك الأهلي المصري تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26%؜ للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

وحرص البنك الأهلي على تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.

كما تقرر استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي يبلغ 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

مميزات الشهادات الجديدة

تبدأ فئات الشهادات الجديدة في بنكي مصر والأهلي من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

طريقة شراء شهادات الـ30% الجديدة

من الممكن شراء الشهادات الجديدة ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

شهادات بنك مصر

وحرص بنك مصر على إعادة إصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة.

وذلك لتلبية احتياجات العملاء، حيث تم إقرار ثلاثة إصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنوي / وشهريا، موضحًا أن العوائد السنوية تصل إلى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنوي إلى 27% للسنة الأولى، و23% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة.

كما تصل العوائد بدورية صرف شهري إلى 26% للسنة الأولى، و22.5% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024.

وتم تعديل سعر العائد على شهادة “القمة”، 3 سنوات ذات العائد الثابت، كى تصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا، وذلك مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا.