تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة (شاهد)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 7 مارس 2024.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، وعند تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، وتوجد سيولة مرورية عند كوبري الجلاء مستمرة حتى طريق العروبة.

طريق المطار

وعند كوبري المطار ستختفي الكثافات النسبية في أثناء الدخول إلى طريق المطار، وعند كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية ومتجه إلى الفنجري نفس الأمر، وهو ما يتكرر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

نفق الأزهر

ويشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهر انتظامًا في حركة سير السيارات في شارع رمسيس وصولا إلى غمرة ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر.

