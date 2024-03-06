الشرقية للدخان تكشف موعد انخفاض أسعار السجائر واختفاء السوق السوداء (فيديو)

كشف هانى أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، موعد انتهاء السوق الموازية لـ السجائر والبيع بالسعر الرسمي المقرر من الشركة.

وأضاف هانى أمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة “على فضائية ”ON” مساء اليوم، أن سعر السجائر تراجع في السوق إلى 33 جنيها وهو قريب من السعر الرسمي البالغ 30 جنيها، لافتاً إلى أن توفير 400 مليون دولار سيعيد الاستقرار للسوق الفترة المقبلة فور وصول التبغ المستورد من الخارج، حيث تم بالفعل حجز الكميات اعتباراً من الغد ونتوقع أن تصل خلال شهرين وستنتهي فورا السوق الموازية.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومبانى أن يكون تراجع الأسعار في أعقاب عيد الفطر المبارك، وأن يشهد السوق إنفراجه كبيرة"،معقبا: "في طريقنا للقضاء بشكل تام على مشكلة السجائر في مصر المسثمر الإماراتي التي لديه قوة ووجهة نظر واستطاع ترتيب الأوضاع واستطيع القول "بعد العيد هنفرح كلنا"

وأردف: "لدينا شحنات تبغ وتعاقدات من موردين من دول مثل البرزايل والأرجنتين والصين والهند من بلدان كثيرة وهي تحتاج لفترة مابين ستة إلى ثمانية أسابيع حتى تصل المادة الخام "

إنتاجنا حتى نهاية رمضان يكفي لتغطية إحتياجات السوق

وشدد على أن وجود البضاعة يقضى على السوق الموازي وإنتاجنا حتى نهاية رمضان يكفي لتغطية إحتياجات السوق وماعدناش بنسمع عن إختفاء علب السجاير وشهر رمضان بطبعه بيقل الاستهلاك فيه واستطيع القول أنه بعد رمضان سوف نشهد إنفراجه كبيرة.