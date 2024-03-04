نشرة التوك شو.. موعد تراجع الأسعار ومشروع عملاق جديد في مصر

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن أخبار مهمة وسارة بشأن قناة السويس، موضحًا: "سيكون هناك تصديق على أن قناة السويس تصبح قناتين، سيكون عندنا قناتين كاملتين بطولة 192 كيلو مترا، وهذا الخبر يعلن لأول مرة".

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معروض أمام السيسي.. أحمد موسى يعلن عن مشروع عملاق جديد (فيديو)



قال الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع للمستهلك جاء بعد أكثر من 7 اجتماعات للغرفة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزراء وصدر قرار تنفيذي من وزير التموين وبعد ذلك أصدر التوجيه الأخير لطباعة السعر على السلع الغذائية.

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الغرف التجارية تكشف تفاصيل قرار وضع السعر النهائي لبيع السلع (فيديو)



قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب باتحاد الغرف التجارية، إننا نشهد حاليا داخل سوق الذهب انخفاضا فى أسعار الذهب، ووصلنا لحالة من الاستقرار والطمأنينة داخل نفوس المواطنين والمجتمع.

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شعبة الذهب تكشف موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الإلزام بوضع الأسعار النهائية على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.

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الحكومة تكشف عن خظوات جديدة لضبط الأسعار قي الأسواق (فيديو)



أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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نائبة بايدن: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة



عشماوي، مساعد أول وزير التموين، انخفاض أسعار السلع لن يكون كبيرا مثل الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق الموازية لأن الأسعار تخضع لـ 22 عاملا وإن كان أهمها سعر صرف الدولار".

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لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار؟ "التموين" تجيب (فيديو)



قال سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن المواطن سيشعر بانخفاض أسعار كل السلع الغذائية وبعيدا عن المعارض بدء من منتصف شهر رمضان.

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شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض الأسعار (فيديو)



حذر الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من خطورة الإفراط في تناول الأملاح خلال أيام الصيام، قائلا: “المخللات خطر في الصيام وإذا كان هناك من يرغب بها فيمكن تناول أقلهم خطورة وهو الزيتون الأخضر وليس الأسود”

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خبير تغذية يكشف عن روشتة صحية للخروج من شهر رمضان بوزن مثالي(فيديو)



قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن توفير الدولار يترتب عليه الأولويات للسلع الغذائية والأدوية، متابعا أن الدولة تعمل بكل قوة في حل مشكلة الاقتصاد.

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اتحاد الصناعات: توفير الدولار للاستيراد يضع نهاية للسوق السوداء (فيديو)



قال حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة، إن وزير النقل شكل لجنة لتقدير تعويضات المباني والمغروسات لأهالي رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الوزير اجتمع مع الأهالي أكثر من 6 مرات للتفاوض حول التعويضات.

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الرئيس السيسي وجه بتعويض أهالي رأس الحكمة عن منازلهم منذ 2018

