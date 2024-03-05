خبير أمن معلومات: تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام" حدثت بسبب عطل في شركة ميتا

أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، أنه من المتوقع استمرار تعطل موقع فيسبوك وانستجرام لمدة 7 ساعات، موضحًا أن العطل ليس في مصر فقط، والبعض غير قادر على استخدام "واتس آب"، مشددًا على أن المشكلة حدثت بسبب عطل في شركة ميتا.

وأرجع “حجاج”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أسباب تعطل “فيسبوك”، إما عطل حدث أثناء عملية تحديث أو أن هناك عملية اختراق للشبكة، فقامت ميتا بإغلاق الجلسات النشطة للتصدي لها.

وشدد على أنه من الوارد أن تكون هجمة سيبرانية أو قرصنة، فقام فيسبوك بإلغاء الجلسات النشطة، محذرًا مستخدمي “فيسبوك” من محاولات تغيير الباسورد في هذه الأثناء حتى لا يتسببوا في فقدان حساباتهم، منوهًا بأن كثيرين ظنوا بأن المشكلة في حساباتهم.

اشتكى مستخدمو Facebook وInstagram من مشكلات تسجيل الدخول، لم يتمكن البعض من تحديث صفحات Instagram.

واجه Facebook و Instagram انقطاعًا مساء الثلاثاء، في العديد من الدول على رأسها الولايات المتحدة ومصر.

تعطلت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام في الهند وأجزاء أخرى كثيرة من العالم مساء الثلاثاء. اشتكى المستخدمون من مشكلات تسجيل الدخول على كلا النظامين الأساسيين. لقد تم تسجيل خروجهم من كل من Facebook وInstagram. لم يتمكن البعض من تحديث صفحات Instagram. كما طُلب من العديد من المستخدمين تغيير كلمات المرور

كشف موقع تتبع الانقطاع Downdetector.com أيضًا أن Facebook و Instagram التابعين لـ Meta Platforms معطلان بالنسبة لعشرات الآلاف من المستخدمين يوم الثلاثاء. كان هناك أكثر من 300 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة في فيسبوك، بينما كان هناك أكثر من 20 ألف بلاغ في إنستغرام، وفقا للموقع الذي يتتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

توجه المئات من الأشخاص إلى موقع المدونات الصغيرة X (المعروف سابقًا باسم Twitter) للإبلاغ عن Facebook وInstagram. كتب أحد المستخدمين: "هل التعريف معطل أم أنني أتعرض للاختراق؟ لا يتم تحميل حسابي على Instagram وحسابي على Facebook أيضًا "تم تسجيل الخروج من الجلسة". وقال آخر: "اعتقدت أن حسابي على Facebook وInstagram قد تم اختراقهما للحظة."

"أنا قادم إلى تويتر لمعرفة ما إذا كان #INSTAGRAM معطلاً مرة أخرى،" غرد مستخدم آخر.