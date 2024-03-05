خبير تكنولوجيات المعلومات: "ميتا" أجبرت المستخدمين على الخروج من "فيسبوك"

أكد المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن المتخصصين لديهم القدرة في بحث مثل هذه المشكلات والتتبع لأي شبكة من الشبكات التي تحمل إشارات بداخلها داتا مختلفة، موضحًا أن الخوادم الرئيسية لـ"فيسبوك" معروفة ولهم خطوط تسمح لهم بالمناورة عليها.

وأشار "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن انقطاع الخدمة تمامًا أمر صعب ولكنه حدث، مشددًا على أن التعطل بدء "ميتا" هي من أخرجت المستخدم من "فيسبوك" لحماية الشبكة، موضحًا أن ما يحدث في الشركات الكبرى هو أنه في حالة وجود هجمة ويستمر معها لحتى حجم معين لهذه الهجمة السيبرانية، ويتم توقف الخدمة لحماية البيزنس الخاص به من التعرض لأـي اختراق.

وأوضح أنه تم العودة وحل الأزمة وتوقف الخدمة في خلال ساعتين فقط، منوهًا بأن محاولات المستخدمين الكثيفة لدخول فيسبوك أثناء العطل قد تسبب عبئا إضافيًا على الشبكة.

يواجه Facebook وInstagram مشكلات خطيرة، حيث ترفض الخدمات محاولات تسجيل الدخول وتوقف الخلاصات. تم الإبلاغ عن الانقطاعات لأول مرة في حوالي الساعة 5:35 مساءً.

على نحو غير عادي، تزامنت المشكلات مع مشاكل تسجيل الدخول على منصة جوجل، مما يشير إلى سبب مشترك بين الانقطاعات في مجموعتين تكنولوجيتين تسيطران إلى حد كبير على البنية التحتية الخاصة بهما.

أبلغت صفحة حالة الأعمال في Meta عن عدد من الاضطرابات، بما في ذلك "الاضطرابات الكبيرة" لمركز إدارة المجموعة، وكذلك لتسجيل الدخول إلى Facebook، وهي الخدمة التي تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى خدمات الطرف الثالث باستخدام تفاصيل Facebook الخاصة بهم. وقد أدى ذلك بدوره إلى انقطاع بعض التقارير في مجموعة متنوعة من المواقع الأخرى.