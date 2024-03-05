خبير يكشف سبب تعطل شبكة فيسبوك (فيديو)

كشف المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، سبب تعطل شبكة فيسبوك، مشددًا على أن التعطل بدء من "ميتا" التي أخرجت المستخدمين من "فيسبوك" لحماية الشبكة.

وأضاف"صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، مساء اليوم، أن ما يحدث في الشركات الكبرى هو أنه في حالة وجود هجمة ويستمر معها لحتى حجم معين لهذه الهجمة السيبرانية، ويتم توقف الخدمة لحماية البيزنس الخاص به من التعرض لأي اختراق.

المحاولات الكثيفة لدخول فيسبوك أثناء العطل سبب عبئا إضافيًا على الشبكة

وأشار إلى أن المتخصصين لديهم القدرة في بحث المشكلات التكنولوجية والتتبع لأي شبكة من الشبكات التي تحمل إشارات بداخلها داتا مختلفة، موضحًا أن الخوادم الرئيسية لـ"فيسبوك" معروفة ولديهم خطوط تسمح لهم بالمناورة عليها.

وأكد أن انقطاع الخدمة تمامًا أمر صعب ولكنه حدث،موضحًا أنه تم العودة وحل الأزمة وتوقفت الخدمة ساعتين فقط، ولكن محاولات المستخدمين الكثيفة لدخول فيسبوك أثناء العطل قد تسبب عبئا إضافيًا على الشبكة.