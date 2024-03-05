إبراهيم عيسى: المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل وتعمل فقط لمشروعه

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المقاومة الفلسطينية لا تواجه إسرائيل ويعملون من أجل مشروع الخلافة ومشروع التيار الإسلامي السياسي، موضحًا أن حماس تعمل على مشروعها الخاص وتدافع عنه وهذا ليس له علاقة بالدفاع عن القضية.

العالم يتعاطف مع القضية الفلسطينية

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه لا يجب البحث عن مبررات لحماس لأن شعارهم ضد الوطنية وضد مصر مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن من يصفوت أنفسهم بالمقاومة حولوا معركتهم مع الاحتلال إلى معركة دينية، رغم أن العالم يتعاطف مع القضية الفلسطينية.

وتابع: "يرون أن باقي العرب يرتدون زي العبودية"، مشددًا على انه يطلب المساعدة من العرب ورغم ذلك يتهمهم بالخيانة وهي مفارقة كبيرة، قائلًا: "متاجرين بالقضية والمنافقين وتجار دين من اللحظة الأولى".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي الآن يرتع في غزة، وحماس لا تدافع عن غزة وتدافع عن أنفاق غزة وغير قادر على ذلك، مشددًا على أنهم لم يحمي طفل في غزة.