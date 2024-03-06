الأسعار سترتفع.. خبير ينصح بشراء الذهب قبل شهر رمضان (فيديو)

قال أمير رزق الخبير في سوق المشغولات الذهبية، إن رتفاع أسعار الذهب عالمياً أدت إلى ارتفاع أسعاره في مصر خلال الفترة الماضية.

سعر دولار الذهب يقدر حاليا بـ 49.5 جنيه



وأضاف أمير رزق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن سعر دولار الذهب يقدر حاليا بـ 49.5 جنيه، معلقاً: "ما يحدث للذهب من انخفاض وارتفاع أمر طبيعي".

وأكد أن سوق الذهب سيتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل حول سعر الفائدة، معقبا: "اللي مشتراش ذهب يشتري قبل رمضان، الطلب على الذهب يزيد في شهر رمضان حاصة بعد منتصف الشهر".

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 5 مارس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2925 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3342 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2507 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1950 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23400 جنيهًا.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 5 مارس، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.