جومانا مراد تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل “عتبات البهجة”

كشفت النجمة جومانة مراد، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “عتبات البهجة” والذي سيتم عرضه في شهر رمضان 2024، موضحة أن المسلسل يتم تصويره حاليًا، وفي الحلقات الأخيرة، قائلة: “المسلسل بسيط وعميق في نفس الوقت”.

وأضافت "مراد"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن سعيدة وشُرفت بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني، منوهة بأن هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المخرج مجدي أبوعميرة، الأمر الذي يضيف بشكل كبير للعمل.

وأشارت إلى أنها ستجسد دور “نعناعة” والتي تتميز بشخصيتها العفوية، قائلة: “شخصيتي في المسلسل تتسم بخفة الدم التي تسهم في إضافة منطق الفرحة في الكثير من المشاهد”.



يعود النجم الكبير يحيى الفخرانى من جديد للدراما رالرمضانية خلال الموسم الدرامى الرمضانى الجديد 2024، من بوابة عمل جديد بعنوان «عتبات البهجة»، وهو العمل الذى يقدمه النجم الكبير لأول مرة فى موسم رمضان على شاكلة الأعمال الـ 15 حلقة.

يحيى الفخرانى ليس مجرد نجم يشارك فى موسم رمضان، وأيضاً لا يمكن وصفه فقط بأحد عمالقة الموسم، فهو عميد الدراما العربية مهما اختلفت الجيال أو ظهر المنافسون، ولا شك أن تواجده فى الموسم يضيف هوية خاصة للدراما المصرية ويخشى منافسوها مجرد التفكير فى الزحام على الريادة المصرية.

بعد مشوار طويل من الأعمال الدرامية الكبيرة والمهمة، قرر الفنان الكبير عدم التواجد إلا من خلال شخصية جديدة وموضوع مهم، مع الأخذ فى الاعتبار بالابتعاد عن نوعيات معينة من الأعمال بعد الإبحار فى أعماقها بنجاح كبير على مدى سنوات مشواره الفنى العريق، حتى كان الاستقرار على مسلسل «عتبات البهجة»، الذى يدور فى إطار إجتماعى ورسالة إنسانية بعلاقة الأجداد والأحفاد، ويمكننا القول إنه موضوع بالرغم من تواجده بشدة فى جميع مجتمعات العالم، إلا أنه المرة الأولى الذى يتم تسليط الضوء عليه، وبناء سيناريو كامل لمناقشته، ولكن لا يمكن أن يصيبنا الاندهاش لأنه عمل فنى يحمل اسم النجم الكبير يحيى الفخرانى.

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخى، هنادى مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسى، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب.