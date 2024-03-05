"الزراعة" تكشف تفاصيل الأسعار المخفضة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" (فيديو)

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار المنتجات في مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقل بنسبة 20% إلى 50% عن أسعار السوق.

وأضاف مستشار وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، أن هذه المبادرة ساهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من أراضي الوزارة بالإضافة إلى أراضي الدولة.

وأشار إلى مستشار وزير الزراعة أن المبادرة تركز على المنافذ الثابتة الموجودة في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن هناك 274 منفذا ثابتا موجودا بشكل مستمر مع ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.

سعر اللحوم البلدي 300 جنيه للكيلو

وأوضح أن سعر اللحوم البلدي 300 جنيه للكيلو، والسكر بـ27 جنيها والأرز بـ27.5 جنيه والطماطم بـ 5 جنيهات والبطاطس بـ 6 جنيهات، والدواجن المبردة بـ100 جنيه للكيلوجرام، و25 جنيها لكيلو اللبن.



