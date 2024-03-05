أسامة الأزهري يكشف حكم شراء الفوانيس وتعليق الزينة احتفالا بشهر رمضان (فيديو)

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن احتفالات رمضان التاريخية يجب أن تعود، وينصح بالفرحة والأنس بالشهر الكريم وشراء الفوانيس وتعليق الزينة في الشارع، مؤكدا أنها ليست ترفًا أو بدعة.

وأضاف"الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، الذي يذاع على فضائية "دي أم سي"، مساء اليوم أن حقيقة الدين ليست المشقة ولكنها السعادة والراحة والحب، موضحًا أن هذه الحالة الروحانية السامية هي التي تجعلنا نقبل على شهر رمضان للحصول على لحظة سكينة، وعلينا أن نبحث عن رمضان لالتقاط هذه اللحظة قائلَا: "ضجيج الحياة أصبح من مشقة صوم رمضان، ضجيج الحياة مرهق ذهنينا ونفسيًا وروحيًا".

اجلعوا رمضان يملأ القلوب سكينة وصفاء

وأشار “الأزهري” إلى أن هناك طوفان من مشكلات وأزمات الحياة تتراكم على قلب الإنسان تجلعه يشتاق إلى لحظة صمت وسكون وتسامي ووصل بالله وخشوع وهيبة لمقام الله، مؤكدًا أنه على الإنسان الاستمتاع بالسكينة في روحانية شهر رمضان بعيدًا عن ضجيج الحياة.

وتابع: “اجلعوا رمضان يملأ القلوب سكينة وصفاء تنحسر فيها كل معانى الغل والحسد والطمع والدنيا والهوى والتكالب”.