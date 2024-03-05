نشرة التوك شو.. مشروع ازدواجية قناة السويس وتراجع أسعار السيارات

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال الداعية د. محمد علي وهو يروي لقائه مع الموسيقار الراحل حلمي بكر في آخر حياته، منوها إلى أنه قابله وتحدث معه فردّ والدموع في عينيه: ”جيت متأخر يا عم الشيخ".

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أكد محمود خيري، الخبير في سوق السيارات، أن هناك تحركات كبيرة في سوق السيارات حاليًا، ولكنها لا علاقة لها بالأسعار الرسمية للسيارات، موضحًا أن ارتفاع أسعار “الأوفر برايس” وصل إلى أرقام غير معقولة.

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تراجع كبير في أسعار السيارات وخبير يطالب المشترين بتوخي الحذر.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه وصلته معلومات بشكل مؤكد بنسبه مليون في المليون، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تدخل لحل الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

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أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة حسام حسن و محمد صلاح (فيديو)



قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي اقترحتها وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطار على القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني.

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متحدث الوزراء: الحكومة تدرس عروض الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المطارات



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشراكة مع القطاع الخاص، معقبا: "نحن منفتحون على أي مشروعات استثمارية مع القطاع الخاص".

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بعيدا عن ميزانية الدولة.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل مشروع ازدواجية قناة السويس



قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت اجتماعًا اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع الهامة للمواطنين من الجمارك بناء على توجيهات الرئيس السيسي ، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

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أولوية للسلع الغذائية.. الحكومة تكشف بشرى عن انحفاض الأسعار (فيديو)



قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تعليقا على اكتشاف التابوت وبعض القطع الأثرية في موقع حفائر المستشفى الجديد ببنها، قائلا إن بنها كانت مدينة مهمة جدا بنيت في عهد الملك سنفرو وكانت بها آثار ضخمة.

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يزن 62 طنا.. كبير الأثريين يحل ألغاز تابوت بنها المكتشف أسفل أساسات مستشفى



كشف عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن ظاهرة الأوفر برايس انخفضت بالكامل في سوق السيارات، وتكاد تكون انتهت تقريبا من السوق حاليا بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي.

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شعبة السيارات بعد تراجع الدولار: ظاهرة الأوفر برايس انتهت من الأسواق (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على وصول فريق نادي الزمالك اليوم لمدينة الرياض استعداد لمباراة نهائي الكأس أمام الأهلي الجمعة القادم، قائلا “قلبي رفرف لما بعثة الزمالك كانت في الفندق اللي أنا كنت فيه، والنادي الأهلي متوقع وصوله يوم الأربعاء القادم".

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لقاء غير مسبوق.. عمرو أديب يكشف تفاصيل الاستعداد لمباراة القمة بالسعودية (فيديو)

