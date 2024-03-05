كواليس تغريم شركة فودافون بسبب العطل المفاجيء (فيديو)

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم تغريم شركة فودافون بسبب العطل الذي حدث خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللجنة لا تألوا جهدا في تنفيذ سياسات وتشريعات لخدمة العملاء.

أضاف أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتابع عن كثب مشكلة تعطل شبكة فودافون، لافتا إلى أن العطل يرجع إلى إجراء تحديثات بأحد مكونات الشركة.

تعويض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا

وتابع: " شركة فودافون ستقوم بتعويض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا، نتيجة العطل الذي حدث لمدة 6 ساعات وتعطيل مصالح العملاء.

وأوضح أحمد بدوي، أن العطل ضرب كل محافظات الجمهورية وليس محافظة واحدة، لافتا إلى أنه تابع كل التفاصيل الخاصة بالعطل داخل شركة فودافون بشكل مستمر نتيجة الاتصالات التي حدثت معه من قبل العملاء، مبينا أنه سيكون هناك إجراءات وتشريعات بشأن الأمر بعد تعطل مصالح وشكاوى كثيرة من العملاء.

وصرح مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيام الجهاز ببحث أسباب العطل الفني الذي حدث صباح اليوم في خدمات الجيل الرابع لشركة فودافون، وجارٍ التنسيق الفني مع الشركة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا العطل وكيفية تجنب تكراره.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتشكيل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عنه، والمدة الزمنية له، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناءً على تقرير اللجنة سيقوم الجهاز بتوقيع الغرامات اللازمة على الشركة طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركة. كما تم تكليف الشركة بتقديم عرض تعويضي للمتأثرين والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة طبقًا للقواعد التي أصدرها الجهاز بخصوص هذا الشأن، والتي تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على شركات الاتصالات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.

هذا وقد تأثر عدد كبير من مشتركي شركة فودافون صباح اليوم بوجود عطل في خدمات الجيل الرابع مما أثر على خدمات الإنترنت والمكالمات الصوتية وقد تمت استعادة الخدمة تدريجيا بدءًا من الساعة 12 ظهرًا بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات الفنية لإصلاح العطل.