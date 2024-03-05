ذبح 600 حمير تمهيدا لبيع لحومها بالفيوم|تفاصيل

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالفيوم صورا تظهر إلقاء القبض على أشخاص بحوزتهم مجموعة من الحمير يستعدون لذبحها وبيع لحومها خلال شهر رمضان.

ونشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر بها أعداد كبيرة من الحمير، واستعداد هؤلاء الأشخاص لتجهيز لحوم الحمير وبيعها لبعض الجزارين.

وكان الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي بإسم المحافظة قد نفى ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا حقيقة هذه الصور انها قديمة ومنذ فترة طويلة وجرى التحقق من الأمر في حينها، وتبين عدم صحة ما تم تداوله.

تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم بالفيوم

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تنفذ الحملات الرقابية بشكل مستمر بجميع قرى ومراكز، مضيفا أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة، من خلال منافذ ثابتة تابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالفيوم، بالإضافة إلى سيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وعدد من المنافذ الثابتة، والسيارات المتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، فضلا عن "منافذ أمان"، وسيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لوزارة الداخلية، وكذا شوادر بيع اللحوم التابعة للمحافظة، موضحا أن معارض "أهلا رمضان" توفر كافة أنواع اللحوم والتي يتم الكشف عليها من أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري.

وفي السياق ذاته رفعت مديرية الطب البيطري بالفيوم درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، مع إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها خلال شهر رمضان المبارك، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم،حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.