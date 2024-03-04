محافظ الغربية يستقبل مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة والوفد المرافق له للوقوف على آخر مستجدات الموقوف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأستعرض المحافظ موقف الأراضي المستردة خلال أعمال الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي لافتا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية كما استعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذي للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

وتفقد محافظ الغربية ومدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

ومن جانبه أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة أن القيادة السياسية والحكومة لا تألوا جهدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدي عليها فضلا عن إستغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجها أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كافة الإجراءات وتلافي كافة الملاحظات لسرعة نهو مراحل العمل بمنظومة التقنين.