محافظ القاهرة: توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك فى كافة أحياء القاهرة بالإضافة إلى ٧٤ منفذا لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الأسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية

وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الأسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين مشددًا على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة افتتح أمس فرع أحد السلاسل التجارية المتخصصة في تجارة السلع الغذائية جملة ونصف جملة وقطاعي "شركة سوبيكو التابعة لمجموعة ماجد الفطيم"، بحى الأسمرات بالمقطم لتوفير السلع بأسعار مخفضة لأهالى الحى والمناطق المجاورة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأضاف محافظ القاهرة أن سياسات الاستثمار فى مصر تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من خلال خلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تُعد أحد العوامل المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث زيادة فرص العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المتجر الذى تم افتتاحه اليوم يتميز بوجوده بحي الأسمرات الذى يعد واحدًا من أهم النماذج التى أقامتها الدولة المصرية كمدينة متطورة بديل المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن المتجر يعد نموذج مميز في قطاع التجارة الداخلية حيث يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح المنتجات بجودة عالية وأسعار مميزة للمواطنين.