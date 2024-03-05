محافظ الغربية يشهد الحفل الختامي للعروض الرياضية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية صباح اليوم ،الحفل الختامي للتقييم الجمهوري للعروض الرياضية لمديرية التربية والتعليم بالغربية وذلك بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالغربية، وأعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

بدأت فعاليات الحفل بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم قدم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية كلمته، والتي أعرب فيها عن شكره وتقديره لمعالي محافظ الغربية، لحضوره ودعمه المتواصل لتعليم الغربية، مثنياً على الجهود المبذولة من جميع المدارس والإدارات التعليمية المشاركة في المهرجان الختامي، متمنياً التوفيق والنجاح لفرق الغربية على جميع المستويات، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، والتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية المشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم الرائعة والمتميزة.

ثم قدم الطلاب المشاركين في الحفل الختامي العروض الرياضية والفنية، حيث تم تقديم عرض مدرسة القديس اغسطينس (الفرير)، إدارة غرب المحلة، بعنوان (الناجح يرفع ايده)، ثم عرض مدرستي الإصلاح وعلي عفت الابتدائية، إدارة شرق طنطا، بعنوان (دوى)، وقدم طلاب مدرسة التربية الفكرية استعراض بعنوان (مين اللي قال)، ثم تم تقديم عرض مدارس (خلفاء الليثي - مؤسسة محلة ابو علي - السلام)، إدارة شرق المحلة، بعنوان (حي على الفلاح)، أعقبها عرض مدرسة الشهيد محمد كامل نور بنات، إدارة شرق طنطا، بعنوان (انجازات بلدنا)، وعرض مدرسة الشيشيني للتعليم الأساسي بعنوان (حلم البطولة)، ثم قدم طلاب مدرسة الرسمية للغات بالراهبين استعراض بعنوان (Beautiful girls)، ثم عرض مدرسة كوين أوف بيس للغات بعنوان (كلنا أيد واحدة)، وعرض مدرستي شفيق الجنك وكوم على الإعدادية، إدارة قطور ، بعنوان (قد الدنيا)، وعرض مدرسة المعتمدية التجارية، إدارة غرب المحلة، بنات بعنوان (خير بلادي).

وخلال كلمته قدم محافظ الغربية، الشكر والتقدير لتعليم الغربية بقيادة المهندس ناصر حسن، وكيل الوزارة، وللشئون التنفيذية، ولجميع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية، والسادة الحضور، ولجنة التقييم على مستوى المديرية، حيث أشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية ، مثمناً الجهود المبذولة خلال الحفل الختامي للتقييم الجمهوري للعروض الرياضية، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح، وتحقيق المراكز الأولى على المستوى الجمهوري.

كما أعرب رحمي عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب مثمنا المشاركة المتميزة لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة في العروض و اندماجهم بشكل جيد في العروض المقدمة كغيرهم من الطلاب.

كما أشاد المحافظ بالعروض الرياضية والفقرات الفنية المقدمة من الطلاب، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة في المدارس بشكل جاد ومتكرر وليس مجرد حصة عادية بلا ممارسة فعلية، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا، كما أن ممارسة فخامة رئيس الجمهورية للرياضة يشجع جميع المصريين على ممارسة الرياضة ويؤكد على أهميتها.