الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر

التوقيت الصيفي في
التوقيت الصيفي في مصر

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر.. عقب دخول البلاد في موجة حارة مقارنة بالأيام الماضية، يكثف الكثير من المواطنين البحث عبر محرك البحث " جوجل" عن الموعد الرسمي لبداية التوقيت الصيفي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

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تطبيق التوقيت الشتوي

وكان صدر في وقت سابق قرار مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الشتوي والذي تم من خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وقد بدأ العمل بالتوقيت الشتوى منذ الجمعة 27 أكتوبر 2023.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ويستمر التوقيت الشتوي حتى الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 29 إبريل، عندها يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة لبدء موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

العمل بالتوقيت الشتوي

جدير بالذكر بدء العمل بالتوقيت الشتوي من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ويستمر لمدة 6 أشهر لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي.

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