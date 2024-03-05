جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء مباراتين في إطار منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

طلائع الجيش ضد الداخلية

يستعد فريق طلائع الجيش لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد الداخلية على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى عصر اليوم الثلاثاء والمقدمة من الجولة 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، ويتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023 – 2024.

المصري ضد سموحة

يفتح ملعب ستاد برج العرب أبوابه لاستقبال مباراة المصري الورسعيدي ضد سموحة والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، والمقدمة أيضًا من منافسات الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023 – 2024.