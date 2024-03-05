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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طلائع الجيش والداخلية.. تشكيل الفريقين لمباراة الدوري

طلائع الجيش
طلائع الجيش

كشف عبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل الفريق العسكري لمباراة الداخلية والتي تجمع بينهما في الرابعة عصر اليوم في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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طلائع الجيش يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب المصري

تشكيل طلائع الجيش أمام الداخلية:

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في خط الدفاع:خالد سطوحي - زولا- متعب - عمرو طارق.

في خط الوسط:علي حمدي- فريد شوقي - عبدالرحمن شيكا.

في خط الهجوم:جودين شيكا - يسري وحيد- محمد حمدي زكي.

مقاعد البدلاء:

عماد السيد - كريم طارق - أحمد الشيخ - عمر السعيد - محمد دياب - إسلام محارب - محمد هاني- محمد عبدالسلام - أحمد سمير.

تشكيل فريق الداخلية:

محمد مجدي عبدالفتاح - معاذ الحناوي - إيهاب سمير - كليتشي شميزين - إسلام عبدالنعيم - مصطفى فوزي- أحمد السيد - كريم يحيى - محمود حسونة -آلان كيمبادي- محمود علي أوكا.

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