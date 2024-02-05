مديرية التموين تستعد لانطلاق الاوكازيون الشتوى بالاسكندرية

اعلنت مديرية التموين بالاسكندرية إنطلاق الأوكازيون الشتوي 2024، الذي ينتظره الكثير من المواطنين، وذلك لأنه فرصة جيدة لـ شراء كافة الملابس والمنتجات بأسعار منخفضة.

أعلن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، انطلاق فعاليات الأوكازيون الشتوى موسم 2024، صباح اليوم الاثنين ،وقال «إبراهيم» في تصريحات، إن المديرية أنهت استعداداتها لبدء فعاليات الأوكازيون، الذي يستمر لمدة شهر، كما هو مقرر من قبل الوزارة.وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ، التي تشهدها كافة البلاد خلال هذه الفترة.

وصرح ا لمهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم المديرية،

يهدف الأوكازيون الشتوي 2024 إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وذلك لأن هناك تخفيضات على كافة السلع والمنتجات من «الملابس، مصنوعات جلدية، وأدوات منزلية»، وذلك وفقاً لما تحدد وزارة التموين.ويكون لكل محل تجاري أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون الشتوي.

واشار تكون نسبة التخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2024 خلال هذا العام 50% على كافة المنتجات والملابس، ولكن من الممكن أن تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع، وتصل إلى 70%.

اضاف المهندس القلش أن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، عقد اجتماعا مع أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية لتيسير إجراءات استخراج التراخيص للمحلات المشاركة في الأوكازيون والتي استقبلت حتى الآن عدد 51 طلبا لاستخراج تصريح للاشتراك في الأوكازيون الذى يتيح لكل محل للاشتراك لمدة أسبوعين.

اضاف ان ضرورة حصول المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024 مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين.

وشددت التموين على ضرورة أن تعلن المحال التجارية المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق، ويُترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشاركة، على أن يتم توضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

وأوضحت مديرية التموين أنه من الضروري متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة، والتزام التجار باستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين.

من جانب اخر اكدت شعبه الملابس ، على ضرورة التأكد من مشاركه المحل في الأوكازيون من خلال وضع لافتة على المحل، يعلن من خلالها المشاركة، وأن تكون الأسعار مكتوبة قبل التخفيض وبعده على القطعة، وأن يحتفظ المشتري بفاتورة الشراء لضمان حقوقه التي أقرها القانون بحماية المستهلك.