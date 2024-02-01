نقيب الجزارين: جشع أصحاب المزارع وراء ارتفاع أسعار اللحوم (فيديو)

شهدت أسعار اللحوم قفزة هائلة ووصل سعر الكيلو إلى 400 جنيه في بعض المناطق، وفق عادل أبو تيج، نقيب الجزارين.

وأرجع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يغرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، إلى جشع بعض أصحاب المزارع.

وأوضح أن الأزمة ليست في الدولار، ولكن هناك تجار استوردوا مواشي من 6 أشهر ويتعاملون في السوق بسعر الدولار الحالي.

وأكد أن أصحاب المزارع أغلقوها في انتظار ارتفاع أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة، متابعًا: "هناك جشع من قبل أصحاب المزارع ويجب على الدولة فرض مزيد من الرقابة، إحنا مش بنقول ما يكسبوش ولكن يكسب هامش ربح".



الاكتفاء الذاتي من اللحوم

وتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء فى مصر من 60% إلى 64% حاليًا، مقارنة بأكثر من 80% قبل عام 2010، ما يعنى انخفاضًا حادًا خلال السنوات الماضية، أثر بالطبع على توافر اللحوم فى الأسواق بأسعار مناسبة لكل المواطنين.

ووفقًا لحصر وترقيم الثروة الحيوانية وقاعدة بيانات توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية الصادر عن وزارة الزراعة، وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية فى 2022 إلى 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية مقارنة بعام 2020.

وأوضح تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية فى مارس الماضى، أن قيمة الواردات المصرية من اللحوم الحمراء ومشتقاتها الصالحة للأستهلاك بلغت نحو 27.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) عام 2022، وتمثل قيمة الواردات من أستراليا، الدنمارك، ألمانيا، الصومال، وأمريكا نحو 94.6% من إجمالى الواردات.

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة واردات مصر من اللحوم تراجعت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، لتسجل نحو 941.822 مليون دولار مقابل 1.285 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.

وبلغ متوسط نصيب الفرد السنوى من اللحوم الحمراء نحو 10.7 كجم سنويا عام 2018 لينخفض إلى نحو 9 كجم سنويًا عام 2020 بمقدار نقص 1.7 كجم.