أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين 4 مارس بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 4 مارس، إنخفاضا طفيفا في الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 375 جنيها للبتلو، ومبلغ 410 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد الإنخفاض الطفيف بأسعار الماشية واستقرار أسعار الأعلاف.

إستقرار أسعار الطيور وكيلو البط ب110 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 96 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 85 جنيه والساسو 120 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها، وسجل كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 140 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 110 جنيها وبدون العظم بمبلغ 115 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 57 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وشهدت الأسعار إرتفاعا وانخفاضا طفيفا خلال الفترة الماضية تراوح من 95 إلى 105 جنيها للكيلو الواحد، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إستقرار أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 30 جنيها في الكيلو، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 160 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.