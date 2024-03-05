انطلاق انتخابات الأطباء البيطريين غداً و١٣ مرشحاً على مقعد النقيب العام
صرح الدكتور ناجى سلام - رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الأطباء البيطريين _ انطلاق انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين على مقعد النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية ما عدا نقابات (قاهرة -الجيزة - قنا ) غدا الأربعاء الموافق ٦ مارس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً على مستوى الجمهوري تحت إشراف قضائي كامل.
أوضح سلام أن الانتخابات تجرى على المقاعد الآتية:
أولا: مجلس النقابة العامة:
1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما ويتنافس عليه ١٣ مرشحاً.
2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.
3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.
4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.
5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.
6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.
7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.
8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.
9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.
ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-
1- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً
2- عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.
3- عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.