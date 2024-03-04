اللحوم المعالجة بالمواد الحافظة تشكل خطرًا على الصحة

يعتقد علماء من المملكة المتحدة أن اللحوم المعالجة بالمواد الحافظة أو التمليح أو التدخين لزيادة مدة صلاحيتها يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

يشمل هذا النوع من اللحوم النقانق والفرانكفورت واللحوم المعلبة المختلفة وما إلى ذلك وفي الوقت نفسه، يصف العلماء الأملاح والمضافات الكيميائية بأنها الخطر الرئيسي لمنتجات اللحوم المصنعة.

وشملت المراقبة التي استمرت 13 عامًا 500 ألف أوروبي وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة للعادات السيئة والإفراط في تناول الطعام.

وبدون أخذ هذه العوامل في الاعتبار، وجد العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا حوالي 160 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا زاد لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 44%.

ولهذا السبب، أوصى العلماء بعدم تناول مثل هذه الأطعمة، بل إدراج اللحوم الخالية من الدهون أو الطازجة، والمطبوخة على البخار بشكل رئيسي، في النظام الغذائي.