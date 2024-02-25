نشرة التوك شو.. تنمية 5 مدن بعد رأس الحكمة ونصيحة لشراء الذهب

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن الدفعة الأولى من ضخ مشروع رأس الحكمة ستكون خلال أسبوع، والدفعة الثانية ستكون خلال شهرين، مضيفا أن المواطن سيشعر بانخفاض في الأسعار عند سحب البنك المركزي السيولة الموجودة في السوق طرف الحكومة.

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متى تنخفض أسعار السلع بعد توقيع صفقة رأس الحكمة؟

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن أسعار الذهب عيار 21 تتراوح بين 2800 و2900 جنيه، مشيرا إلى أن الأسعار السابقة كانت مفتعلة وغير حقيقية.

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نصيحة مهمة من التموين بشأن الذهب: اصبروا أسبوع (فيديو)

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، عدم صول المخرجات التى انتهى إليها لقاء باريس إلى الحركة حتى الآن.

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حماس: يوجد أطفال ماتوا جوعًا وإسرائيل غير جادة بإنهاء الاحتلال (فيديو)

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه منذ سنوات والدولة والحكومة المصرية تتحدث عن مخططات تنظيمية لمناطق سياحية جديدة واستهداف أعداد كبيرة من السائحين وفكرة وجود مدن سياحية وهو شئ تسعى له الدولة بشكل خاص في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الساحلي الشمالي يفتقد للطاقة الفندقية، مشددًا على أنه بمشروع "رأس الحكمة" سيكون هناك إضافة طاقة فندقية كبيرة، سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية، كما حدث في شرم الشيخ والغردقة وجذب ملايين من السياح.

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اتحاد الغرف السياحية: "رأس الحكمة" سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية

قال الدكتور وليد عبدالقوي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن هناك فرق بين مدينة رأس الحكمة ومراسي، فهي مدينة متكاملة مثل مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، أما مراسي فهي مشروع سياحي يستقبل الناس في فصل الصيف.

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قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صفقة الاستثمار الكبرى بمشروع رأس الحكمة مع الإمارات، تعطي مؤشرات إيجابية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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أستاذ اقتصاد: صفقة رأس الحكمة تسهل الاتفاق مع صندوق النقد (فيديو)

أكد الدكتور وليد عبدالقوي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ضخ 150 مليار دولار في المرحلة الأولى لمشروع مدينة رأس الحكمة.

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المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل (فيديو)

شكر الإعلامي أحمد موسى، الإعلام المعادي على حسن التعاون بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، قائلا: "الحقيقة كانت من يوم الخميس الماضي بعد أن أصدر مجلس الوزراء بيان سريع، وجت لنا دعوة بحضور المؤتمر، ورئيس الوزراء راجل بيشتغل وحكومة ناجحة".

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أحمد موسى للإعلام المعادي بعد صفقة رأس الحكمة: شكرا لحسن تعاونكم معنا

كشف الدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأفريقية، عن تفاصيل زيارة الرئيس الإريتري لمصر، مشددًا على أن الإطار الكبير الذي تندرج ضمنه هذه الزيارة لمصر هو إعادة إحياء الدائرة الأفريقية في سياسات القاهرة، موضحًا أن مصر كانت افتدقت دورها الأفريقي فترة كبيرة ليست قليلة.

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خبير: زيارة الرئيس الإريتري لمصر إعادة إحياء الدائرة الأفريقية

قالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إن هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي ما كان ليحدث لو لم تشن روسيا عملياتها العسكرية على جارتها الأوكرانية، وذلك تزامنا مع وصولها إلى كييف لدعم أوكرانيا، بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء وزراء كندا وبلجيكا.

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رئيسة وزراء إيطاليا: لولا غزو أوكرانيا ما هاجمت حماس إسرائيل (فيديو)

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية، أن مشروع “رأس الحكمة” واحد من المشروعات الضخمة، موضحًا أن هذه الصفقة كانت تحتاجها مصر في الوقت الحالي وجاءت بقيمة استثمارات تقرب من 150 مليار دولار.

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خبير سياحي: مشروع "رأس الحكمة" سينافس العديد من المشروعات الكبرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس، ومجلس الحرب يبحث الموافقة على وثيقة المبادئ التي تم التوصل لها بمحادثات باريس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس

تحدث الفنان وليد فواز، عن كواليس دوره في مسلسل "جودر"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، موضحًا أن “جودر” اسم الشخصية واسم الحدوتة التي تحكيها شهرزاد لشهريار، مؤكدًا أن دوره يشبه شخصية قابيل مع شقيقه هابيل.

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وليد فواز: "أدواري في رمضان كلها شر.. سبايسي"

أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة هو نتاج لجهود كبيرة للدولة المصرية، والذي يساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب، منوهًا بأن الدولة بحاجة لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب في العام الواحد، وهذا يحتاج إلى العديد من المشروعات الكبيرة.

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خبير اقتصادي: انخفاض الدولار من التأثيرات الإيجابية لصفقة "رأس الحكمة"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توقيع اتفاق أمني ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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زيلينسكي يعلن توقيع اتفاق أمني مع كندا.. وبلاده تحصل على 3 مليارات دولار

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن زيارة الرئيس الإريتري لمصر لها أهمية بالغة، لافتًا إلى أن هناك علاقة قوية تجمع مصر وإريتريا منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية.

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دبلوماسي: زيارة الرئيس الإريتري لمصر لها أهمية بالغة