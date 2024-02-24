نشرة التوك شو.. أصداء صفقة رأس الحكمة والسعر الرسمي المتوقع للدولار

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أهمية مشروع رأس الحكمة، قائلا :"سيساعد على استدامة التنمية وضخ دائم للعملة الصعبة في مصر بشكل مستمر".

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"المجتمعات العمرانية": مشروع رأس الحكمة سيساعد على استدامة التنمية وضخ للعملة الصعبة



قال ربيع حسن، بائع البرتقال الذي اشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إلقائه البرتقال على شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، إنه كان يتمنى أن يلقي كل الفاكهة التي لديه في الشاحنات.

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وعود فنكوش.. صاحب فيديو برتقال شاحنات غزة يشتكي: “لا فيه حج ولا محل”



أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن التضخم ليس مقتصرًا على مصر فقط، ولكن يشمل كل دول العالم.

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اتحاد عمال مصر: مشروع رأس الحكمة يوفر ملايين فرص العمل



قال الإعلامي مصطفى بكري إن الحفاظ على المؤسسات واستمرار الاستقرار من الثوابت الوطنية للدولة المصرية.

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كان الله في عون السيسي.. مصطفى بكري: الرئيس يشعر بمعاناة الشعب (فيديو)



عرضت فضائية “اللقاهرة الإخبارية” ، اليوم الجمعة، تقريرا بعنوان "سكان قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال".

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سكان غزة يستخدمون الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء (شاهد)



قال أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، الدولة المصرية هي أكثر دولة تعطي مكاسب للأجانب، ولكن الأمر يتطلب تحركًا قويًا لاستقرار سعر الصرف.

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شعبة الاستثمار العقاري تكشف تفاصيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار (فيديو)



علق الإعلامي خالد أبوبكر، على زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمصر مؤخرا، قائلا: “ مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة وأمور جديدة”.

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بعد زيارة ترك آل الشيخ.. خالد أبوبكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة(فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك ارتياحا كبيرا في الشارع المصري، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمدينة رأس الحكمة.

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيقدم برنامج جديد، خلال شهر رمضان المقبل، قائلا: "سأقدم حلقات بودكاست بعنوان «BIG TIME» خلال شهر رمضان.

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قائمة ذهبية للضيوف.. عمرو أديب يكشف تفاصيل برنامجه الجديد في رمضان (فيديو)

