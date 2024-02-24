المجتمعات العمرانية: تنمية 5 مدن جديدة بعد رأس الحكمة (فيديو)

قال الدكتور وليد عبدالقوي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن هناك فرق بين مدينة رأس الحكمة ومراسي، فهي مدينة متكاملة مثل مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، أما مراسي فهي مشروع سياحي يستقبل الناس في فصل الصيف.

وأضح خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن رأس الحكمة مشروع استثماري كبير بالمشاركة مع الإمارات، مضيفا أن المصريين بالخارج يضخون مرتباتهم من أجل الحصول على فرصة استثمارية في مصر، وحجزوا أراضي ووحدات.

اتفاقيتان مع شركة إنجليزية وشركة إماراتية

وأكد أنه عقدت اتفاقيتان مع شركة إنجليزية وشركة إماراتية خلال الأسبوعين الماضيين، وضخت الشركة الإنجليزية استثمارات تقدر بـ300 مليون دولار، والشركة الإماراتية بـ1.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صفقة مدينة رأس الحكمة أثرت على سعر العملة في السوق الموازي، وستنخفض أسعار المواد الغذائية بمجرد ضخ القيمة المالية للمشروع.

ولفت عبدالقوي، إلى أنه سيكون هناك تنمية في 5 مدن أخرى منها السلوم الجديدة، والنجيلة الجديدة، وسيدي براني الجديدة، والضبعة الجديدة، مؤكدا أن قاطني الساحل الشمالي سيستفيدون من المدن الجديدة.

وأكد أن معظم العمالة منهم، موضحًا أن الرئيس السيسي يطور في اتجاهين مدن قائمة وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادات السكانية وتوفير فرص عمل.