وليد فواز: "أدواري في رمضان كلها شر.. سبايسي"

تحدث الفنان وليد فواز، عن كواليس دوره في مسلسل "جودر"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، موضحًا أن “جودر” اسم الشخصية واسم الحدوتة التي تحكيها شهرزاد لشهريار، مؤكدًا أن دوره يشبه شخصية قابيل مع شقيقه هابيل.

وأضاف “فواز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دوره في العمل يتجسد في الشقيق الأكبر لياسر جلال، ويؤدي دور الشرر المطلق الذي يكره شقيقه لأنه يحظى بكل الاهتمام.

ونوه بأنه يقدم في حق عرب دور الشرير أيضًا الذي يتصارع مع شرير آخر، متابعًا: “بحب أدوار الشر، بحس إنها سبايسي، بقدم الشرير بخفة دم، ليس شرير مكشر، فمبخافش”، مؤكدًا أنه يتبنى وجهة نظر الشخصية التي يلعبها.

وأوضح أن كل إنسان بداخله شر وخير، ممكن إنسان خير يتحط في موقف يتصرف بطريقة مختلفة عن المعهودة عنه"، موضحًا بأنه يلعب دور الشرير في العملين لكنه في حق عرب يقدم الشرير بطريقة مختلفة.

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن ماراثون رمضاني مميز هذا العام، ويأتي مسلسل "جودر" من أهم مسلسلات رمضان 2024 أحد أقوي أعمال الدراما هذا العام، مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال.

وخلال الأيام الماضية تم طرح البرومو التشويقي الخاص بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة ونال بإعجاب المشاهدين وتخطي البرومو ما يقرب من مليوني مشاهدة، ما يدل على انتشار واسع للمسلسل وقصته.

مسلسل جودر

أحداث مسلسل "جودر"

وتدور أحداث "جودر" حول الحكايات والأساطير، فهي مقتبسة من رواية ألف ليلة وليلة في الإنتاج والتصوير، وتدور أحداثه حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر للأخوين سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصراعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أثرياء البلد.