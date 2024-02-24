عاجل
المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل (فيديو)
السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رئيسة وزراء إيطاليا: لولا غزو أوكرانيا ما هاجمت حماس إسرائيل (فيديو)

جورجيا ميلوني، رئيسة
جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية

قالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إن هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي ما كان ليحدث لو لم تشن روسيا عملياتها العسكرية على جارتها الأوكرانية، وذلك تزامنا مع وصولها إلى كييف لدعم أوكرانيا، بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء وزراء كندا وبلجيكا. 

txt

أوكرانيا نجحت فى إزالة الخوف الداخلى لدى مواطنيها من روسيا

txt

باحث: روسيا تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية

وأوضحت: "لو لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا، لما كانت حماس على الأرجح ستشن مثل هذا الهجوم على إسرائيل"، مضيفة: "كان من المحتمل أن يؤدي مثل هذا الانتهاك الخطير للنظام الدولي القائم على القانون، ومن قبل عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى حدوث ذلك". 

الصراع في الشرق الأوسط 

وأكدت ميلوني لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية أن إذا لم يجري استعادة الشرعية الدولية في أوكرانيا، فإن الصراع في العالم من الشرق الاوسط إلى البلقان سوف يتضاعف". 

وقد تعرضت بسبب تصريح لانتقادات من الصحافة الروسية، التي قالت إن الوزيرة الإيطالية انضمت لجوقة الباحثين عن أثر روسيا في كل مكان، وذلك بعدما ربطت سابقا المرشحة الرئاسية الأمريكية، نيكي هايلي، بين عيد ميلاد بوتين وهجوم "حماس" على إسرائيل.

مواد متعلقة

مدبولي: مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين الوظائف ويجذب 8 ملايين سائح (فيديو)

رئيس الوزراء: تعويض نقدي وعيني للمتواجدين على أرض رأس الحكمة (فيديو)

مدبولي: الإمارات ستضخ 150 مليار دولار خلال تنفيذ مشروع رأس الحكمة (فيديو)

رئيس الوزراء: رأس الحكمة ستنعش خزانة مصر بـ35 مليار دولار خلال شهرين

توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة بين مصر والإمارات (فيديو)

أيمن محسب: مصر ليس أمامها إلا توطين الصناعة والتوسع فيها (فيديو)

أيمن محسب: أسعار السلع ستنخفض بعد صفقة الاستثمار الكبرى (فيديو)

أيمن محسب: الدولار سيتراجع بعد إتمام صفقة الاستثمار المباشر (فيديو)
الجريدة الورقية