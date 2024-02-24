رئيسة وزراء إيطاليا: لولا غزو أوكرانيا ما هاجمت حماس إسرائيل (فيديو)

قالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إن هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي ما كان ليحدث لو لم تشن روسيا عملياتها العسكرية على جارتها الأوكرانية، وذلك تزامنا مع وصولها إلى كييف لدعم أوكرانيا، بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء وزراء كندا وبلجيكا.

وأوضحت: "لو لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا، لما كانت حماس على الأرجح ستشن مثل هذا الهجوم على إسرائيل"، مضيفة: "كان من المحتمل أن يؤدي مثل هذا الانتهاك الخطير للنظام الدولي القائم على القانون، ومن قبل عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى حدوث ذلك".

الصراع في الشرق الأوسط

وأكدت ميلوني لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية أن إذا لم يجري استعادة الشرعية الدولية في أوكرانيا، فإن الصراع في العالم من الشرق الاوسط إلى البلقان سوف يتضاعف".

وقد تعرضت بسبب تصريح لانتقادات من الصحافة الروسية، التي قالت إن الوزيرة الإيطالية انضمت لجوقة الباحثين عن أثر روسيا في كل مكان، وذلك بعدما ربطت سابقا المرشحة الرئاسية الأمريكية، نيكي هايلي، بين عيد ميلاد بوتين وهجوم "حماس" على إسرائيل.