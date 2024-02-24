حماس: يوجد أطفال ماتوا جوعًا وإسرائيل غير جادة بإنهاء الاحتلال (فيديو)

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، عدم صول المخرجات التى انتهى إليها لقاء باريس إلى الحركة حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت، أن ما يعلنه الجانب الصهيوني حتى الآن يشير إلى أنه لا يوجد جدية من إسرائيل لإنهاء الاحتلال أو إغاثة الشعب ودخول احتياجاته.

وأوضح المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواصل المراوغة ولا يبدي أي جدية في وقف إطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة.

وتابع: “أننا نأمل ان يستجيب الاحتلال للإرادة الدولية الضاغطة ضد هذا السلوك الإجرامى ضد شعبنا فى غزة، فهو ينفذ حرب تجويع وقصف وقتل مباشر”.

وأوضح: "هناك أطفال ماتوا من قلة الغذاء والطعام الذى يصل للقطاع، وقوات الاحتلال تمنع وصول الطعام ويمارس العقاب الجماعى، ضاربا بعرض القوانين الدولية عرض الحائط".

حماس: نتنياهو يلقي بإسرائيل إلى الهاوية

وأكد ضرورة أن يدرك المجتمع الإسرائيلي أن نتنياهو يلقي به إلى الهاوية، ويقامر بحياة الجميع في هذه المعركة التي لا توجد ملامح لنهايتها، فهو يسعى لبقاء حكومته المتطرفة.

وأوضح أن الاحتلال دائما ما يرسل مقترحات ومواقف جديدة تختلف عن ما توصل إليه الوسطاء، مشيرا إلى أنه يريد تعطيل الوصول إلى اتفاق، وإجهاض ما توصل إليه الوسطاء لإنهاء الحرب.