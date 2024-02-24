أحمد موسى للإعلام المعادي بعد صفقة رأس الحكمة: شكرا لحسن تعاونكم معنا

شكر الإعلامي أحمد موسى، الإعلام المعادي على حسن التعاون بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، قائلا: "الحقيقة كانت من يوم الخميس الماضي بعد أن أصدر مجلس الوزراء بيان سريع، وجت لنا دعوة بحضور المؤتمر، ورئيس الوزراء راجل بيشتغل وحكومة ناجحة".

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الحكومة نجحت في جذب الاستثمارات، وتحقيق انفراجة كبيرة في التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذا المشروع سيعمل على تشغيل عمالة وقطاعات عديدة وضخ استثمارات من الخارج وسياحة وعمل الشركات المصرية في مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أنه سيكون هناك توافر في فرص العمل.

وأوضح أنه سيضخ 10 مليارات دولار خلال أسبوع في خزينة الدولة، إضافة إلى وديعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدر بـ5 مليار دولار التي ستتحول إلى الجنيه المصري، وستبقى الوديعة بالدولار في البنك المركزي.

مشروع رأس الحكمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.

وقع عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمارات محمد السويدي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين فرص العمل خلال إنشاء المدينة وبعد إنشاءها وتشغيلها للشباب المصري.