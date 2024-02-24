خبير سياحي: مشروع "رأس الحكمة" سينافس العديد من المشروعات الكبرى

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري العام للغرف السياحية، أن مشروع “رأس الحكمة” واحد من المشروعات الضخمة، موضحًا أن هذه الصفقة كانت تحتاجها مصر في الوقت الحالي وجاءت بقيمة استثمارات تقرب من 150 مليار دولار.

مدينة رأس الحكمة

وأضاف "هزاع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن في الساحل الشمالي ما يقرب من 4000 غرفة فندقية، ومشروع رأس الحكمة، سيزيد عدد الغرف الفندقية إلى 30 ألف غرفة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى، مثل الفنادق، الطيران، الأطعمة، الأثاث والمصانع التي تشيد الفنادق نفسها، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في زيادة توجه السياح لها.

وأوضح أننا بمشروع رأس الحكمة والذي تم الإعلان عنه اليوم لا يمكن أن ننكر أننا سننافس العديد من المشروعات في الدول الأخرى، وبالتالي لا بد أن يكون على أعلى مستوى، مشددًا على أن طبيعة مدينة رأس الحكمة من الأماكن الجاذبة للسياح من جميع أنحاء العالم.

مشروع رأس الحكمة.. إنفراجة كبرى فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الإماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء "الجمهورية الجديدة".