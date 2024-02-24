مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس، ومجلس الحرب يبحث الموافقة على وثيقة المبادئ التي تم التوصل لها بمحادثات باريس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وحسب سبوتنيك، ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس الليلة الماضية، قدمت واشنطن مخططا محدثًا لصفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وأكد أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سوف يجتمع في وقت لاحق من اليوم أو غدا ويقرر ما إذا كان سيقبله أم لا، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن هناك تقدما في المفاوضات قد يسمح بمناقشة تفاصيل الاتفاق.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 29606 منذ بدء الحرب





وعلى جانب آخر، ارتفعت حصيلة شهداء غزة في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 29606 شهداء و69737 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم السبت: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وختم البيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء و69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141، حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرًا، موضحة أن الاحتلال لا يسهل عملية إجلاء المرضى لعلاجهم بالمستشفى الميداني التابع لها.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة، وتمنع الوصول إليها، معربة عن قلقها من استمرار احتجاز الطواقم الطبية.

كما أكدت أن الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة، ووضعًا صحيًا كارثيًا، في ظل منع وصول المساعدات.

ولم تعد المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29514 شهيدًا، ونحو 69616 جريحًا.