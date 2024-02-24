المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة يوفر 8 ملايين فرصة عمل (فيديو)

أكد الدكتور وليد عبدالقوي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ضخ 150 مليار دولار في المرحلة الأولى لمشروع مدينة رأس الحكمة.

وأكد خلال لقائه عبر "فيديو كونفرانس" مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه ستعمل شركات المقاولات المصرية في المشروع المسجلة في الاتحاد المصري طبقا لشروط القانون، إضافة إلى المنطقة الصناعية في العلمين التي تقدر مساحتها 5 آلاف فدان التي سيجري تشغيلها وسيتحول إنتاجها لرأس الحكمة.

وأوضح عبدالقوي أن الشركة المساهمة في المشروع ستنشئ مطارا في جنوب مدينة رأس الحكمة بإشراف وإدارة وزارة الطيران، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر 8 ملايين فرصة عمل.

مشروع رأس الحكمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.