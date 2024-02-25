نصيحة مهمة من التموين بشأن الذهب: اصبروا أسبوع (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن أسعار الذهب عيار 21 تتراوح بين 2800 و2900 جنيه، مشيرا إلى أن الأسعار السابقة كانت مفتعلة وغير حقيقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، السبت، أنه من المتوقع هبوط الدولار إلى 40 جنيها في السوق الموازية.

سعر الذهب سيهبط إلى 2600 جنيه

وأكد أنه من المتوقع هبوط آخر في سعر الذهب إلى 2600 جنيه لعيار 21، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 23 ألف جنيه، موضحًا أنه ذلك هو السعر الطبيعي الذي بدأ بالظهور بسبب مشروع مدينة رأس الحكمة.

وأضاف أنه بعد ضخ مليارات الدولارات في السوق من المشروع سيتم تشغيل المصانع المتوقفة وجلب مواد خام ومدخلات قطع غيار، إذ إن هناك مصانع تعمل بطاقة 25% وسترجع بطاقة 100%.

ووجه نصيحة للمواطنين بعدم الشراء في الوقت الحالي إلا للضرورة، لأنه ليس هناك استقرارا في الأسعار، ومن المتوقع ضغط آخر على الدولار، متابعًا: “أصبورا أسبوع”.