اتحاد الغرف السياحية: "رأس الحكمة" سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه منذ سنوات والدولة والحكومة المصرية تتحدث عن مخططات تنظيمية لمناطق سياحية جديدة واستهداف أعداد كبيرة من السائحين وفكرة وجود مدن سياحية وهو شئ تسعى له الدولة بشكل خاص في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الساحلي الشمالي يفتقد للطاقة الفندقية، مشددًا على أنه بمشروع "رأس الحكمة" سيكون هناك إضافة طاقة فندقية كبيرة، سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية، كما حدث في شرم الشيخ والغردقة وجذب ملايين من السياح.

مشروع رأس الحكمة:

وأوضح "أبو الوصيف"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذا المشروع سيخدم باقي المناطق على الساحل الشمالي من خلال إنشاء مطار وهو مشروع سيخدم قطاع السياحي بصورة كبيرة جدًا.

وشدد على أن مشروع “رأس الحكمة” سيكون له مردودة على المواطن المصري بشكل مباشر، موضحًا أن خلال العمل على بناء هذه المدينة ستحتاج ليد عاملة في عدد من الصناعات المختلفة، كما أن الرؤية لابد أن تكون واضحة ولم يكن واضح للمواطن ضخامة هذا الاستثمار.

ونوه بأن التنمية دائمًا متكاملة وتخدم كافة القطاعات من سياحة وصناعة واقتصاد ولابد أن ننظر لهذا المشروع نظرة مستدامة.