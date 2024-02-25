متى تنخفض أسعار السلع بعد توقيع صفقة رأس الحكمة؟

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن الدفعة الأولى من ضخ مشروع رأس الحكمة ستكون خلال أسبوع، والدفعة الثانية ستكون خلال شهرين، مضيفا أن المواطن سيشعر بانخفاض في الأسعار عند سحب البنك المركزي السيولة الموجودة في السوق طرف الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أنه يجب تدبير الدولار من داخل البنك المركزي، مؤكدا أن السعر الوحيد المعتمد للدولار الذي انخفض بالفعل هو سعر العقود الآجلة الذي تحرك من 65 إلى 57، مشيرا إلى أن أي اتجاه آخر لا يعتمد عليه اقتصاديا.

استبدال البضائع في الأسواق

وأوضح أنه من خلال استبدال البضائع الموجودة ببضائع أقل في السعر طبقا لتحرك السعر الحقيقي وقتها سيشعر المواطن الانخفاض في الأسعار.

وتابع: "فكرة إنه يحصل إمضاء لاتفاقية وفلوس تدخل فالبضاعة تنزل تاني يوم ده كلام في الأحلام، هياخد بعض من الوقت والإجراءات من الحكومة والبنك المركزي والسياسات النقدية".

مشروع رأس الحكمة



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.