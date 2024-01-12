أسامة ربيع: قناة السويس توفر 15 يوما مقابل رأس الرجاء الصالح (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، أثرت على العالم وليس القناة فقط.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، الخميس، إن القناة توفر من 10 إلى 15 يوما في رحلة الحاويات مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف أن قناة السويس تتواصل مع الشركات التي علقت حركة المرور من البحر الأحمر بسبب الهجمات من أجل أن نوضح لهم أننا نهتم بعملائنا.

تراجع أرباح هيئة قناة السويس

وأوضح أن حركة السفن تراجعت 30% منذ 1 لـ11 يناير، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بسبب الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الإيرادات هبطت 40% على أساس سنوي في نفس الفترة.

وذكر أن من يعبر رأس الرجاء الصالح حاليا يكون ملتزم بتوقيت محدد، موضحًا أن هناك الكثير من البضائع التي تنتظر انتهاء الأزمة في البحر الأحمر من أجل العبور عبر قناة السويس.

ووصل عدد الشركات الملاحية التى أعلن عن وقف سير بالبحر الأحمر والتوجه إلى طرق بديلة عن قناة السويس المصرية 9 شركات وتضم القائمة مجموعة الشحن الفرنسية -سى.إم.إيه-سى.جى.إم- وشركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين، وفرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج، وهاباج لويد شركة شحن الحاويات الألمانية، إضافة إلى شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم، إلى جانب إيه.بى مولر- ميرسك الدنماركية، والبحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي)، وولينيوس فيلهلمسن النرويجية، والشحن البحرى التايوانية يانج مينج و«بريتش بتروليوم» كبرى شركات النفط وأعلن خط OOCL الصينى أنه لن يقبل الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتفادى المرور بمنطقة البحر الأحمر من الهجمات التى تتعرض لها السفن التى تكون وجهتها إسرائيل.