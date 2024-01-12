رئيس قناة السويس: حركة المرور انخفضت 30% والإيرادات 40% (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة مرور السفن تراجعت 30% منذ 1 لـ11 يناير، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بسبب الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، الخميس، الإيرادات هبطت 40% على أساس سنوي في نفس الفترة من 1 لـ11 يناير.

وأوضح أن من يعبر رأس الرجاء الصالح حاليا يكون ملتزم بتوقيت محدد، موضحًا أن هناك الكثير من البضائع التي تنتظر انتهاء الأزمة في البحر الأحمر من أجل العبور عبر قناة السويس.

شركات علقت المرور عبر البحر الأحمر وأثرت على قناة السويس

ووصل عدد الشركات الملاحية التى أعلن عن وقف سير بالبحر الأحمر والتوجه إلى طرق بديلة عن قناة السويس المصرية 9 شركات وتضم القائمة مجموعة الشحن الفرنسية -سى.إم.إيه-سى.جى.إم- وشركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين، وفرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج، وهاباج لويد شركة شحن الحاويات الألمانية، إضافة إلى شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم، إلى جانب إيه.بى مولر- ميرسك الدنماركية، والبحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي)، وولينيوس فيلهلمسن النرويجية، والشحن البحرى التايوانية يانج مينج و«بريتش بتروليوم» كبرى شركات النفط وأعلن خط OOCL الصينى أنه لن يقبل الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتفادى المرور بمنطقة البحر الأحمر من الهجمات التى تتعرض لها السفن التى تكون وجهتها إسرائيل.