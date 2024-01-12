غادة عبدالرازق تكشف طريقة تعاملها مع أزواجها وحقيقة اعتدائها عليهم بـ "الضرب والتهزيق"

تطرقت الفنانة غادة عبدالرازق إلى الحديث عن الصورة النمطية التي اكتسبها الجمهور عنها نتيجة تقديمها أدوارًا تتسم بالخشونة والافتراء على الأزواج والرجال، متحدثة عن “الكوميكس” المتداولة عنها في المجموعات النسوية بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تتظلم من الرجال وتطالب بالمساواة معهم.

وأوضحت الفنانة التي تبلغ من العمر 54 عامًا، خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج “الراديو 9090”، أن مشاهدتها لتلك “الكوميكسات” يضحكها للغاية، منوهة إلى أنها انطباعات مأخوذة فقط من الشاشة، ولا تعبر عن سيدة حملت المسئولية منذ صغرها وأنها مثل أي امرأة.

وتابعت بطلة فيلم “كلمني شكرًا”: “عمري في حياتي ارتبط بشخص أقوله هيه فيكش، الراجل راجل والست ست، ولا يصح، لن ارتبط به أصلًا ولازما أحترمه عشان يحترمني، وقبل أن اعتدي عليه بالضرب وأقل أدبي وأهزقه هقوله لازما ننفصل ومش هنكمل كده"، مردفة بنبرة ساخرة من أدوارها التي تظهر فيها ناشطة نسوية: “أنا أنثوية جدًا ولما بسمع إن ست مظلومة بنتقم جدًا”.

وواصلت الفنانة التي بدأت الفن في اواخر التسعينيات بفيلم “اللص الذي أحبه”: "أنا بحب بنتي روتانا جداً وهى أهم نعمة في حياتى كلها، وبحمد ربنا عليها طول الوقت، لكن مش ها أكذب أنا كان نفسى في ولد، وكانت أمنية كبيرة عندى"، مواصلة: "عندي ابن اختى بمثابة ابني بالظبط، ولو جاله دور برد بتجنن عليه وبخاف جدا".

وتمتلك غادة عبدالرازق في رصيد ارتباطها 12 زيجة بدأت برجل الأعمال السعودي عادل القزاز عندما كانت في عمر الـ 17 من عمرها وانتهى بعد 7 سنوات وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا، مرورًا بالصحفي محمد فودة، وانتهاء بهيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل “سلطانة المعز” الذي أنتج في 2020.