الخميس 11 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: استمرار أمريكا في دعم حرب إسرائيل على غزة مواصلة للغباء السياسي

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدول الإفريقية لن تتخلى عن مساندة جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل حول اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا إلى أن بعض الدول ربما تغريها المصالح الاقتصادية مع دولة الاحتلال.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الدول الإفريقية لن تستطيع مواجهة غضب شعوبها التي ترفض الغطرسة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن دور دولة الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ في الانحسار خلال المرحلة القادمة في القارة السمراء بسبب سمعتها السيئة بسبب جرائمها البشعة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى.

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ولفت إلى أن أمريكا لو لديها الرغبة في عرقلة إسرائيل عن الاستمرار في الجرائم لفعلت ومنعت على الأقل توريد الأسلحة الفتاكة لها، منوهًا إلى أن أمريكا مستمرة في “الغباء السياسي” من أجل أهداف غير مفهومة، ويضربها التضارب والخلافات بشكل غير مسبوق.

وانطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.

وقدم وفد جنوب إفريقيا وعلى رأسه وزير العدل، طلبا استعجاليا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالإجراءات الاستعجالية الوقائية لوقف مسببات الضرر وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة، وينتظر من المحكمة إصدار قرار مستعجل خلال أيام قليلة.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع. 

ولفتت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

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