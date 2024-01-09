نشرة التوك شو.. جدل اللاجئين في مصر ورسائل الإعلاميين لـ وائل دحدوح

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



استنكر الإعلامي أحمد موسى، الهجوم الذي يتعرض له البعض بسبب فتح ملف اللاجئين في مصر، قائلا: "الدولة تتحمل تكلفة في الموازنة العامة تذهب للاجئين والعيب أننا نشتم المواطنين اللي بيدافعوا عن الوطن.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى عن ملف اللاجئين: كل من تطاول على مصر ميقعدش معانا



قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الإنسان يعيش في الدنيا حتى يتعلم، موضحةً أن أفضل معلم في البشرية هو الصبر والرضا والإصرار على استكماله طريقه ورسالته في الدنيا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

بسمة وهبة: وائل الدحدوح "جبل وبطل" وصلابته وقوته انبهار (فيديو)



قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنّه وكل الصحفيين في فلسطين لن يتراجعوا، موضحًا: "لن تثنينا الأثمان التي ندفعها عن مواصلة حمل رسالتنا الإنسانية النبيلة المقدسة التي يفترض أن القوانين الدولية والإنسانية كفلتها ووفرت الحماية الكافية واللازمة للصحفيين لكي يؤدوا دورهم في ظل الحروب والنزاعات".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

وائل الدحدوح: الصمت العالمي على الإبادة يقتلنا أكثر مما تفعله الصواريخ والدبابات



استنكر الإعلامي تامر أمين الارتفاع المتتالي للأسعار بسبب جشع التجار، قائلا: "مينفعش التاجر اللي عنده السلعة يذلني بزيادة الأسعار المبالغ فيها".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تامر أمين يطالب الحكومة بالتدحل لضبط الأسعار.. "مينفعش التاجر يذلني" (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الحكومة: 70% من اللاجئين بمصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة (فيديو)



كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب البدء في تدقيق أعداد اللاجئين في مصر، قائلا:" الهدف الأساسي من اجتماع الحكومة اليوم هو متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها الكرام".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الحكومة تكشف سبب تدقيق أعداد اللاجئين في مصر (فيديو)



رفضت الإعلامية لميس الحديدي، الحملة التي تشن حاليًا على منصات السوشيال ميديا ضد المقيمين على أرض مصر بالأخص السوريون، قائلة: “لا نطلق عليهم لاجئين لأنه تعبير سياسي له علاقة باللجوء السياسي وعدد من يصنف لاجئا ممن تقدم بطلب لجوء سياسي لا يتجاوز 460 ألف لاجئ لكن وجود 9 ملايين مقيم هم ضيوف ولا يمكن وصفهم بكلمة لاجئ”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

لميس الحديدي تستنكر الهجوم على المقيمين السوريين: "ده مش شبهنا وضد الأخلاق والدين"



قال السفير إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن مصر موقعها مهم حيث إن المعبر الوحيد لإدخال المساعدات هو معبر رفح، وإسرائيل ملزمة قانونا بفتح باقي المعابر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سفير فلسطين بالأمم المتحدة يتوقع أنباء سارة.. وقف إطلاق النار وفك الحصار



أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجذور في التدين المصري موجودة، والتدين المصري فريد وعجيب، مؤكدًا أن به سمات بها قدر من العبقرية المصرية وكلها تسعى لتحقيق مراد رسول الله ومراد الله وجميعها تحقق إرادة الله وتعليم الرسول.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا



كشف الكاتب الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، موقفه من خروجه من قطاع غزة، بعد استشهاد عدد من أفراد أسرته، وإصابته في اليد التي يتعذّر علاجها في القطاع.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

وائل الدحدوح: خروجي من غزة غير مستبعد.. وعمرو أديب: ننتظرك بمصر