خالد الجندي: الله نسب لنفسه العفو والمغفرة وترك الصفح لهذا السبب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى ينسب إليه في القرآن العفو والمغفرة، لكنه لم ينسب إليه الصفح.

وأشار، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إلى أن الصفح يقتضي إدارة الوجه، ولهذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى رقبته مرددا: "يقال عن هذه صفحة العنق، والله لا يتغير ولا يتبدل".

وتابع: "الصفح يعني ألا يبقى في النفس شيئا، والله عز وجل ليس إلها انفعاليا ولا يبقي في نفسه شيئا، والله حاشا لله لا يضمر في نفسه غلا أو كراهية لعباده، والعبد يذنب والله يغفر، ثم يعود العبد لنفس الذنب أو غيره، ويعود الله ليغفر له ذنبه دون أن يكن في نفسه حاشا لله سوءا له".

واستطرد الجندي: "مرة أبي ذر كان مهموما، ورآه رسول الله فسأله ما بك يا أبي ذر، قال له ذنوبي كثيرة، فقال له اذهب واستغفر، فرد عليه أبو ذر ثم أعود وأذنب، فقال عود واستغفر، فقال أبو ذر إذن يكثر خطأي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعلم يا أبي ذر أن رحمة الله عليك أعظم وأكبر من إكثارك على نفسك من الذنب".