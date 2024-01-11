عاجل
مقتل الجندي الإسرائيلي عيدو نيشام متأثرا بجراحه
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خالد الجندي: الله نسب لنفسه العفو والمغفرة وترك الصفح لهذا السبب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى ينسب إليه في القرآن العفو والمغفرة، لكنه لم ينسب إليه الصفح. 

وأشار، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إلى أن الصفح يقتضي إدارة الوجه، ولهذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى رقبته مرددا: "يقال عن هذه صفحة العنق، والله لا يتغير ولا يتبدل". 

txt

خالد الجندي يوضح حكم تقاضي الأجر عن قراءة القرآن.. فيديو

txt

خالد الجندي يحسم الجدل حول التهنئة بالعام الميلادي.. فيديو

وتابع: "الصفح يعني ألا يبقى في النفس شيئا، والله عز وجل ليس إلها انفعاليا ولا يبقي في نفسه شيئا، والله حاشا لله لا يضمر في نفسه غلا أو كراهية لعباده، والعبد يذنب والله يغفر، ثم يعود العبد لنفس الذنب أو غيره، ويعود الله ليغفر له ذنبه دون أن يكن في نفسه حاشا لله سوءا له". 

واستطرد الجندي: "مرة أبي ذر كان مهموما، ورآه رسول الله فسأله ما بك يا أبي ذر، قال له ذنوبي كثيرة، فقال له اذهب واستغفر، فرد عليه أبو ذر ثم أعود وأذنب، فقال عود واستغفر، فقال أبو ذر إذن يكثر خطأي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعلم يا أبي ذر أن رحمة الله عليك أعظم وأكبر من إكثارك على نفسك من الذنب".

مواد متعلقة

خالد الجندي يكشف أول حالة حسد في التاريخ.. فيديو

خالد الجندي: المسابقة العالمية للقرآن دليل على توقير الرئيس والدولة لكتاب الله

خالد الجندي يعلن امتناعه عن الاحتفال بعيد ميلاده تضامنًا مع غزة (فيديو)

خالد الجندى: مشهد المصريين فى الانتخابات الرئاسية وفاة إكلينيكية لأعداء الوطن

خالد الجندي يطالب بالنزول للانتخابات ويحذر من أسلوب “عيش نملة تاكل سكر”.. فيديو

خالد الجندي: تارك الانتخابات خارج من دائرة المنتمين للوطن (فيديو)

خالد الجندي: العصبية والكبر من أبواب دخول الشيطان للعبد (فيديو)

خالد الجندي: سيحدث تعديل فى البنيان الجسماني للبشر داخل الجنة (فيديو)
الجريدة الورقية