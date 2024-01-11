بكري يناشد بتغيير الحكومة وتبديل استراتيجية مجلس النواب.. “محتاجين السكة تتفتح” (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحديث الدائر في الشارع المصري، عن التعديل أو التغيير الوزاري والحكومي المنتظر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المواطن المصري يعاني اقتصاديا في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع.



وأضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينحاز إلى المواطن المصري البسيط ويسعى لبناء دولة قوية وحديثة، مبينا أن الرئيس السيسي وجه الأجهزة المعنية بالإعداد لفترة مستقبيلة جديدة، ووضع استراتيجية جيدة لست سنوات مقبلة، على رأسها الاقتصاد.

التضخم

وتساءل الإعلامي مصطفى بكري، قائلا:"هل اللي طلبه الرئيس السيسي سيتم طرحه ورؤيته على أرض الواقع، والوصول إلى معدل النمو إلى 8%، مع زيادة المرتبات والنزول بمسار التضخم من 35.5% إلى 5%".



وشدد الإعلامي مصطفى، على أن الرئيس السيسي، يأمل ويسعى لبناء دولة حديثة، موضحا أن الجميع لابد أن يعي جيدا دور مصر في المنطقة وأنها الركيزة الأساسية للعالم والمنطقة، مؤكدًا أن الشعب يريد حكومة جديدة بمعنى الكلمة، ولا يريد الانتظار إلى 3 أو 4 شهور حتى يتم التغيير.

الناس تعبانة

وتابع: "الناس تعبانة، الناس عايزة تشم نفسها، ليه تلاقي بعد الانتخابات الرئاسية والوقفة الكبيرة منهم ضد أعداد الوطن يلاقوا ارتفاع في الأسعار، أنا بتكلم ياريس وتاريخي يشفع لي، عايزين مصلحة الناس فقط وأملنا في ربنا وفيك كبير، ده وقت التغيير".

وخاطب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس السيسي، قائلا:"والله ياريس الناس تعبانة بجد، والشعب المصري واعي يا فندم وواقف مع حضرتك"، موضحا أن هناك مخاطر تحاك بالدولة المصرية من الداخل والخارج.

حزام نار

وأوضح بكري، أن هناك دعما كبيرا من قبل المصريين للرئيس السيسي، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى حكومة قوية وبرلمان “مفتوح له السكة” ولا يقتصر على مناقشة القوانين فقط في ظل التحديات الجسام، قائلا:"بلد حولها حزام نار".

وأكد أهمية وجود اصطفاف وطني خلق القيادة خلال السنين الست المقبلة، متابعًا: “هنفضل لغاية امتى بدون مجالس محلية والقوانين مركونة في الدرج، الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحدثت عنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا أراها إلا في الإجراءات التي ينفذها الوطن مثل تمكين المرأة وذوي الهمم، لماذا لا تطبق التوصيات”.

تغيير ضروري

وأكمل: “ليه المستثمر بيسيبنا ويروح حتة تانية، ليه نطلع واحد بتهمة فساد ونعينه في منصب آخر وبالمستندات، لماذا نعرقل عمل بعض الوزراء، حد شرح للناس قانون الأراضي الصحراوية، سبتوا الناس تغلي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وواصل : “التغيير ضروري وليس التعديل، رئيس الوزراء رجل وطني ولا أحد يزايد عليه"، مردفا: "الهم كبير ونحتاج إلى تغيير كبير في كافة المؤسسات لتتواكب مع طموحات الرئيس السيسي، الذي لا هم له إلا مصلحة الشعب”.